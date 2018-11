Bappenploeg op zoek naar nieuwe tafeltennisbappen

Al tientallen jaren is een grote groep bappen (opa’s) aan het tafeltennissen in de speelhal van “De Schemerpit”, naast de tennishal aan de Wester Ven 43. Elke maandag- en woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur staan de mannen achter de tafeltennistafels om een balletje te slaan.

De “Bappenploeg” is een begrip bij tafeltennisvereniging Victory’55 en elke keer zijn er zo’n 15-tal bappen aan het pingpongen. Helaas is de groep de laatste jaren wat uitgedund, omdat enkele oud-tafeltennissers van ons zijn heengegaan. Om hen in herinnering te bewaren zijn van de overleden bappen foto’s geplaatst boven de prijzenkast. De bappenploeg kan dus weer wat versterking gebruiken. Nieuwe bappen zijn van harte welkom. Onder een ontspannen sfeertje houden ze zo hun conditie op peil.