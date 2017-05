Basaltkeien verzakt op het Zuiderhavenhoofd





Sinds vorige week wordt gewerkt aan het herstel van het Zuiderhavendijkje. Tussen het Mariabeeld en de aanlegbeun van de cruiseboten, zijn de basaltkeien op het talud van het dijkje deels verzakt.

Door deze verzakking zijn er kieren en gaten tussen de grote keien ontstaan. Dit wordt nu hersteld. Als ondergrond wordt er eerst steen-puin en –gruis gestort. Hierop worden de zware basaltkeien weer gelegd en als opvulling worden grind en kiezelsteentjes gebruikt.

Voor het graaf- en hijswerk is een grote graafmachine op een ponton geplaatst dat vóór de haven in het water van het Markermeer ligt. Maandagmiddag was het herstel van het Zuiderhavendijkje reeds voor de helft klaar.