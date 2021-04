Bedrijfspand in Beitelstraat in de as gelegd

Woensdagavond is er nog door onbekende oorzaak brand uitgebroken in het bedrijfspand van Korff Dakwerken aan de Beitelstraat 5. Via social media kwamen er als snel vele filmpjes voorbij met metershoge vlammen.

De brandweer was snel ter plaatse en met hulp van omliggende korpsen werden de belendende panden nat gehouden, zodat erger werd voorkomen. Donderdagmorgen waren de experts al vroeg aanwezig om de uiteindelijke schade op te nemen.



Het bedrijfspand van Korff is compleet in de as gelegd en de belendende panden hebben zichtbare brandschade. Meer beeldmateriaal volgt.