Bedrijf in Beeld

Begin van een nieuw tijdperk

Radio Tuijp wordt Stient Electro na overname van 21-jarige Marco Hansen Na ruim 41 jaar doet Albert Tuijp (70) afstand van zijn winkel Radio Tuijp in winkelcentrum De Stient. De pas 21-jarige Marco Hansen neemt het stokje van hem over. De ijverige Volendammer verandert de naam van het bedrijf in Stient Electro. ,,Steeds meer mensen verkiezen het kopen in een fysieke winkel boven het bestellen via een website. Dat geeft hoop voor de toekomst.”

‘Toen Albert vroeg of iemand van het personeel interesse had

om de winkel over te nemen, stak ik meteen mijn hand op’

Het voltallige personeel is aanwezig als Albert Tuijp ceremonieel de sleutel overdraagt aan de nieuwe eigenaar. Ook na de overname blijven ze allen betrokken bij het bedrijf. Cisca Visscher als inkoop-, verkoop- en administratief medewerkster, René Schulte als verkoper en installateur en Tuijp op de achtergrond. Over één ding zijn ze het allemaal eens: het is een moedige stap van Hansen om het bedrijf op zo’n jonge leeftijd over te nemen. Hij heeft pas net zijn mbo-diploma ICT binnen en springt meteen in het diepe. ,,Ik werk hier nu 6,5 jaar”, vertelt de kersverse eigenaar. ,,Toen Albert vroeg of iemand van het personeel interesse had om de winkel over te nemen, stak ik meteen mijn hand op. Dat had natuurlijk niemand verwacht, omdat ik best jong ben om zoiets te ondernemen. Ik vind het zelf ook wel spannend, maar hoe vaak krijg je zo’n prachtige kans, nota bene in eigen dorp?”

Vingers

Zijn familie en vrienden zijn maar wat trots op hem. ,,Ze vinden het allemaal bijzonder dat ik deze uitdaging aanga”, glimt Hansen. ,,Mijn vrienden zitten allemaal nog op school en gaan voor een zo hoog mogelijke opleiding, zodat ze in de toekomst veel geld kunnen verdienen. Maar ik heb geen zin meer in een vervolgstudie. Ik ben geen type dat een hele dag op een stoel wil zitten. Ik ben van jongs af aan een doener en leer hier in de praktijk zó veel.”

‘Mocht een klant bij ons in de winkel alsnog opmerken

dat een bepaald product elders goedkoper is,

stellen wij alles in het werk om de verkoopprijs

naar een gelijk niveau te krijgen’

Tuijp hoort het verhaal van Hansen aan met een brede glimlach op zijn gezicht. De 70-jarige oprichter is dolblij dat zijn onderneming wordt overgenomen door zijn amicale pupil. ,,Als ik Marco zie werken, zie ik zo mezelf van vroeger”, straalt de ras-ondernemer. ,,Hij is ontzettend gedreven en ziet in alles een uitdaging. Bovendien is hij gek van het vak. Toen Marco nog op school zat, besteedde hij elk vrij uurtje in deze winkel. Maar het belangrijkste is misschien wel dat hij het echt in de vingers heeft. Je krijgt binnen dit bedrijf met de meest uiteenlopende klusjes te maken; van het monteren van een ouderwetse koffiemachine tot het verkopen en installeren van de nieuwste televisies. En Marco beheerst alle facetten.”

Moeilijke branche

Voor de klant zal er niet veel veranderen na de overname door de jonge Volendammer. Wel komt er een nieuwe bedrijfsnaam. Stient Electro krijgt een nieuw bijpassend logo en eigentijdse website, die binnenkort worden gelanceerd. Verder blijft het de expert op het gebied van televisie- en Wi-Fi-zaken, bruin- en witgoed, inbouwapparaten en reparaties, en het bestellen van de meest uiteenlopende losse onderdelen. Kortom, een bedrijf waar klanten antwoord krijgen op de gekste vragen. ,,Het is wel een moeilijke branche”, weet Hansen. ,,Heel veel bedrijven om ons heen gaan failliet, omdat ze de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Dat komt mede door de grote partijen, die hun prijzen zo laag in de markt zetten dat ze zelf nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.”

Kentering

Stient Electro laat het daar niet bij zitten. Hansen: ,,We vergelijken de prijzen van onze producten voortdurend met die van onze concurrenten en proberen een zo laag mogelijke inkoopprijs te bedingen bij onze vertegenwoordigers. Mocht een klant bij ons in de winkel alsnog opmerken dat een bepaald product elders goedkoper is, stellen wij alles in het werk om de verkoopprijs naar een gelijk niveau te brengen. Terwijl de service bij ons vele malen beter is.”

‘Veel mensen hebben problemen met internet en Wi-Fi.

Wij kunnen die heel simpel verhelpen’

Tuijp: ,,Tot een paar jaar geleden zat onze branche in een moeilijke tijd, door de opkomst van het internet. Maar de laatste tijd is er een kentering te zien. Mensen willen weer rechtstreeks contact met de expert in de winkel. Ze willen direct een oplossing als ze een probleem met hun product hebben en hechten waarde aan goed advies bij het kopen van iets nieuws. Als je bij een prijsvechter bestelt, heb je al die voordelen niet. Je zit alleen al een half uur in de wachtrij als je ze eens belt. Gelukkig zien steeds meer mensen dat in.”

Gunfactor

Wilde toekomstdromen heeft Hansen niet. ,,Ik denk dat we nog wel wat terrein kunnen winnen op het gebied van problemen met internet, Wi-Fi en Ziggo. Ook het inbouwen van apparatuur in de keuken en alle soorten reparaties, zowel aan huis als bij ons in de winkel willen wij nog eens extra onderstrepen. Veel mensen hebben daar last mee en wij kunnen die verhelpen”, benadrukt hij. ,,Verder vind ik het vooral belangrijk dat de gezelligheid in de winkel blijft bestaan, dat het personeel tevreden is en dat het publiek de weg naar Stient Electro blijft vinden. Want ik heb het streven om het hier minimaal net zo lang vol te houden als Albert. En daar heb ik uiteraard ook de gunfactor van het lokale publiek bij nodig…”