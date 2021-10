Rosan Bouwman start hippe herenkledinglijn: Locked

Bekende sporters en muzikanten al gesignaleerd in Locked-kleding

‘Wíe zit er nou achter die Locked kledinglijn?’ In de wandelgangen werd de afgelopen maanden een hoop gespeculeerd, maar vandaag treedt de oprichter van het hippe herenlabel uit de schaduw. ,,Ik heb altijd de droom gehad om een eigen onderneming op te richten”, verklapt Rosan Bouwman (21). ,,Dus toen de kans zich vorig jaar voordeed, heb ik hem met beide handen aangepakt.” Het resultaat is een stoere, matchende, comfi herenlijn die inslaat als een bom.

Door Kevin Mooijer • Foto's Annette Konter

Foto Annette Konter





In het dagelijks leven is Rosan fulltime actief als onderwijsassistente op de Kennedyschool. ,,Tijdens de lockdown vorig jaar zaten de scholen dicht”, begint de Volendamse. ,,Ik had alle tijd om na te denken over mijn toekomst. Zolang ik me kan herinneren heb ik het idee gehad dat ik ooit wil proberen om iets voor mezelf te beginnen, misschien is dat een gevolg van het feit dat allebei mijn ouders ondernemer zijn. Ik ben me dus gaan oriënteren. Met vraagstukken als ‘wat zou ik willen bereiken’, ‘waar heb ik affiniteit mee’ en ‘waar zou behoefte aan zijn’ ben ik aan de slag gegaan. Het antwoord waar ik op uitkwam was comfortabele herenkleding.”

,,In eerste instantie dacht ik niet aan herenkleding – als mode-liefhebbende vrouw probeer je natuurlijk eerst iets waarvan je zelf de doelgroep bent – maar na een aantal ontwerpsessies merkte ik dat het toch naar de stoere kant toe ging. Mijn ontwerpen waren meer geschikt voor mannenkleding dan voor dames. Zodoende ben ik geëindigd op een prachtige collectie matchende joggingspakken, bestaande uit broeken, T-shirts en hoodies. De artikelen zijn los te bestellen en de complete collectie matched met elkaar, dus mensen kunnen zelf bestellen welke items ze willen.”

‘De kleding is

hartstikke rustig,

toegankelijk en

bovendien heb ik me

laten vertellen dat

het heerlijk zit’

De naam van het gloednieuwe kledingmerk is ‘Locked’. ,,Die naam kwam bij me bovendrijven vanwege de lockdown waar we ons destijds in bevonden”, lacht Rosan. De website van Locked staat inmiddels online en de bestellingen stromen binnen. ,,De doelgroep die ik voor ogen had bestond uit 17 tot en met 30-jarigen, maar ik merk aan de bestellingen dat ook 40’ers en 50’ers kleding bestellen. Daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee. De kleding is hartstikke rustig, toegankelijk en bovendien heb ik me laten vertellen dat het heerlijk zit.” De Locked-collectie is door een fabrikant in Nederland gemaakt. ,,Ik heb gekozen voor een Nederlandse fabrikant omdat ik zo zeker wist dat ik uitstekende kwaliteit kon garanderen. Tijdens het uitgebreide traject heb je als ontwerper de kans om de juiste stoffen en materialen uit te kiezen. Ik ben ontzettend trots op het eindresultaat. Het is echt een prachtige lijn geworden.”

De Locked-lijn is niet uitsluitend online te koop. ,,De kleding ligt ook bij Ten-B in de winkel. En ik moet zeggen dat het niet misstaat tussen merken als Hugo Boss, Replay en Denham. Het mooiste compliment vond ik dat Henny en Jan van Ten-B allebei heel enthousiast over Locked waren. Ik heb gevraagd of zij me van feedback kunnen voorzien, dat kan ik dan weer meenemen voor de realisatie van de volgende collectie.” De zomercollectie van Locked ligt achter de schermen al op de ontwerptafel. ,,De huidige collectie bestaat uit een hoodie, een shirt en een broek in verschillende kleuren, maar ik ga het assortiment zeker uitbreiden. Er wordt binnenkort bijvoorbeeld een shirt met lange mouwen aan de collectie toegevoegd en in de zomer komt er een compleet nieuwe collectie. Het is mijn ambitie om uiteindelijk twee keer per jaar met een nieuwe collectie te komen.” Buiten het feit dat Locked comfortabele kwaliteitskleding biedt, lijkt Rosan als 21-jarige onderneemster ook de gunfactor aan haar zijde te hebben. Verschillende bekende sporters en muzikanten uit de regio zijn al gesignaleerd in haar kleding.

Wil je ook je eigen Locked item? Ga dan naar www.lockedofficial.com of vind Locked op Instagram.





Foto Annette Konter