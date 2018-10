Benzinetanks in de Bokkingstraat uitgegraven

Het bekende Texaco-Tankstation van voorheen Garage Kil aan de Julianaweg wordt afgebroken. Al enkele maanden is dit tankstation gesloten. Vorige week vonden graafwerkzaamheden plaats in de Bokkingstraat bij Nieuw Leven.

Dit om hier drie grote benzinetanks uit de grond te halen. Vrijdagmiddag om 1 uur werd de derde en laatste tank aan de takel van een graafmachine omhoog gehesen en op de laadbak van een grote vrachtwagen gezet. De tank werd vervolgens afgevoerd. Om inzakken te voorkomen was er tegen de gevel van Nieuw Leven stalen damwand in de grond geslagen. Nu de drie tanks uit de Bokkingstraat zijn uitgegraven, kan het wegdek hier weer bestraat worden. Er zitten nu nog twee tanken onder de grond op de Julianaweg, waar het tankstation heeft gestaan. Met het verwijderen hiervan wordt deze week begonnen. De sloop van de opbouw van het Texaco-Tankstation is reeds een week eerder afgerond.