Beplanting in vijver haalt uitzicht weg in de Papaverstraat

Vorig jaar is de Papaverstraat, gelijk na het renoveren van de Burg. van Baarstraat, keurig netjes herbestraat. Hier zijn de bewoners heel content over. Er zijn ook enkele parkeervakken bijgekomen.

Langs de oever van de vijver is echter beplanting gekomen. Hiermee wordt bijna de hele vijver bedekt door de al te weelderige groei. Door de struiken en waterplanten is het uitzicht ontnomen voor de bewoners van de Papaverstraat. Ze hebben er al enkele malen beklag over gedaan bij de gemeente, maar de begroeiing blijft gewoon staan.

“We kunnen de huizen aan de overkant niet meer zien en ook de appartementenflat aan de Julianaweg is aan ons oog onttrokken”, verzuchtten enkele bewoners van de straat. Ze hopen dat de groene strook aan weerskanten van de vijver toch kortgewiekt gaat worden.