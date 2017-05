Berend Botje Mini Toernooi JO7 bij de RKAV



Zaterdag van 10.00 tot 13.30 uur vond bij de RKAV Volendam het Berend Botje Mini Toernooi JO7 plaats. Hier namen 24 teams van 5 jongens of meisjes aan deel. Zij waren in vijf poules verdeeld en op veld 2 waren vijf velden uitgezet.

De organisatie was in handen van Renate Plat en Vincent Tol. Er stond een grote partytent, waar tevens een stand was van Kinderopvang Berend Botje, de hoofdsponsor van dit toernooi.

Voor de voetballertjes die even pauze hadden en de aanmoedigende broertjes en zusjes had de organisatie een groot springkussen naast het veld geplaatst. Een DJ draaide gezellige plaatjes. Het werd een geslaagd en sportief verlopen Minitoernooi met de jongste voetballertjes.