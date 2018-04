Beroependag voor brugklassers Don Bosco College

Afgelopen woensdag liepen vele brugklasleerlingen van het Don Bosco College stage in verschillende bedrijven en winkels in Edam-Volendam. De bedoeling van deze Beroependag is dat de leerlingen een eerste kennismaking hebben met LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding).

Het is een verplicht onderdeel in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) binnen het VMBO. De leerlingen liepen een dagje mee met het beroep van hun ouders (maar het mocht ook van familieleden zijn) om te kijken en ondervinden of dit beroep wat is voor hun toekomst. Tegen de 200 jongens en meiden waren zo woensdag een dag bezig met een “doe-les”. Ze maken van deze dag een verslag waarin een interview staat met de stagebegeleider waarmee ze een dagje mochten meelopen.