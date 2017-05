Bestraatwerk op twee locaties gaat een stuk verder



Stratenmakers van Hennephof & Jonk zijn op meerdere plaatsen tegelijk aan het bestraten in de gemeente. In twee straten, waar het herbestraten reeds was afgerond, wordt er toch verder bestraat.

Zo was het eerst de bedoeling dat de Wijnand Nieuwenkampstraat tot aan de afslag met/en de hele Augustin Hanicottestraat herbestraat zou worden. Toen dit vorige week afgerond was is besloten om het herbe-straten van de W. Nieuwenkampstraat door te voeren tot aan de bocht met de Dirk Visstraat. Daar is maandag mee gestart.

Ook in de Past. Langedijkstraat en op de kruising Irissenstraat is het ophogen en herbestraten afgerond. Hier wordt eveneens ‘doorgepakt’, want de Mgr. Veermanlaan, tot aan de Leliestraat, wordt nu bestraat.