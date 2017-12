Bestraten bij nieuwe units aan de Marconistraat

Vorige week is gestart met het bestraten van de opritten naar de nieuwe bedrijfsunits aan de Marconistraat. Deze fraaie bedrijfspanden zijn in korte tijd gerealiseerd door Ruud Tol Timmerwerken.

Ze staan op de plek waar voorheen het sorteercentrum van PostNL gevestigd was. Woensdag zijn de panden opgeleverd maar ze konden nog niet in gebruik genomen worden omdat de leidingen van gas, water en elektra nog door de Nutsbedrijven aangelegd moesten worden.

Daar is vorige week een begin mee gemaakt. Of het voor de Kerstdagen gereed zou komen was nog de vraag. Omdat er voor de leidingen kuilen en gleuven zijn uitgegraven voor de entrees van de bedrijfsunits, kon hier nog niet bestraat worden. Daarom is het bestraten gestart op de hoek van de Marconistraat/Bellstraat. Het straatwerk wordt gezamenlijk uitgevoerd door de stratenmakerbedrijven Van der Gracht en Dave Buijs.