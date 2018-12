Bestraten Europaplein is reeds afgerond

De nieuwe inrichting en indeling van het Europaplein krijgt langzaamaan steeds meer vorm. Het bestraten van het plein met fraaie klinkers en betonnen banden, is reeds afgerond en ziet er keurig netjes uit. Op dit plein is ook een fontein in de bestrating verwerkt. Woensdag werden twee hoge lichtmasten op het plein geplaatst door Pilkes.