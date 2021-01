Bestraten in de Leliestraat

Sinds enkele weken wordt het wegdek van de Leliestraat opgehoogd en nieuw bestraat. In delen wordt het bestraten door KWS uitgevoerd. Er zijn twee rijstroken in de Leliestraat met in het midden een grasstrook.

Enkele weken geleden kwam het eerste stuk bestraten gereed aan de kant van Dirk van den Broek. Dat ziet er keurig netjes uit. Het straatwerk is er ‘regenproof’ aangelegd zodat er bij overvloedige regenval een overloop is naar de groenstrook. Vanaf de Hyacintenstraat wordt bestraat richting de Mgr. C. Veermanlaan.

Deze week is tevens begonnen aan de overkant in tegenovergestelde richting. Als eerste worden de stoepen opengebroken om hierin nieuwe buizen voor de regenafvoer aan te leggen. Het is een omvangrijke klus die nog wel enkele weken zal gaan duren.