Bestraten op de Val van Urk

Nadat het straatwerk van het Vrouwenzand is afgerond zijn de stratenmakers van Hennephof & Jonk deze week verder gegaan met het ophogen en herbestraten van de Val van Urk tot aan de T-splitsing met de Oostwal.

In overleg met de winkeliersvereniging van De Stient wordt het bestraten uitgevoerd zodat het magazijn van DEEN Supermarkt bereikbaar blijft. Eind volgende week komt het bestraten van dit stuk van de Val van Urk gereed. Daarna wordt het deel bestraat naast “De Ark”, zodat de vrachtwagens van DEEN via de Oostwal en dan achteruitrijdend via de Val van Urk de supermarkt kunnen bereiken voor het laden en lossen. Met veel mankracht en in een hoog tempo wordt doorgewerkt door de stratenmakers, zodat zo spoedig mogelijk het verkeer hier weer door kan rijden.