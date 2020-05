Bestraten Zuideinde nu vanaf de andere kant

Na de waterleidingbreuk op het Zuideinde op maandagmiddag 18 mei, zijn de stratenmakers van KWS verder gegaan met het bestraten aan de andere kant bij de Krom en de afrit. Hier is men nu bezig om het asfalt weg te halen zodat er een nieuw wegdek aangelegd kan worden.

Nadat het lek in de waterleiding gerepareerd was door PWN is het bestraatwerk nabij de breuk tijdelijk stilgelegd, zodat de schade-experts langs konden komen voor een inspectie. Bij enkele woningen was schade ontstaan doordat het water door de kelder naar de steeg stroomde.

Het werken aan de nieuwe bestrating gaat echter gewoon door, maar nu zijn de mannen van KWS aan de andere kant van het Zuideinde richting de Haven verder gegaan, zodat de schade aan de woningen eerst hersteld kan worden..