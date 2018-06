Bets Bank-Sinkeldam viert 105-ste verjaardag

Op woensdag 20 juni is Bets Bank-Sinkeldam, die woont een aanleunwoning in de Sint Gerardusstraat, 105 jaar oud geworden. Toen werd de verjaardag in kleine kring gevierd. Zondagmiddag, op de Volendammerdag, was er vanaf 15.00 uur een receptie in het restaurant van het Sint Nicolaashof. Namens het gemeentebestuur kwam loco-burgemeester Albert Koning de 105-jarige feliciteren. Daarbij werd ook een bloemboeket aan de hoogbejaarde Bets gegeven.

Door de loco-burgemeester werd een toespraakje gehouden in de zaal, die vol stroomde met familieleden. Ook pastoor Van Teijlingen kwam langs om de jarige de hand te drukken. Aal Schuitemaker-Zwarthoed (in het Volendams gekleed) bezocht eveneens de receptie om de felicitaties over te brengen aan haar grootste vriendin.