Beuqz Eten & Drinken met een nóg warmer interieur

Op 18 maart 2016 opende Willem de Beukelaer in Monnickendam zijn nieuwe horecazaak Beuqz Eten & Drinken. Beuqz, met een sfeervol warm interieur, kent een grote aanloop uit Volendam.

Willem de Beukelaer die al meerdere horecazaken heeft gehad: “De ervaring leert dat als je een nieuwe zaak begint, je 3x moet verbouwen voordat het optimaal is. En met de kaart volgen er wel vijf aanpassingen, zodat de mensen vaker en graag terugkomen”. De verbeterpunten zijn nu geïntegreerd in het nieuwe beeld van Beuqz.

Na de verbouwing en vernieuwing van het interieur is de zaak nog warmer geworden. Het streven van Beuqz: “Een warm bad waar gastvrijheid centraal staat”, is nu nog beter uit de verf gekomen.