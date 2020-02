Bibliotheek geopend in de Nicolaasschool

Vrijdag stonden boeken en (voor)lezen centraal in de Nicolaasschool. Er is al jaren een convenant met de Volendamse Bibliotheek om het (voor)lezen op de school te stimuleren. Op eigen initiatief is er nu ook een bibliotheek in de school gekomen en de opening hiervan vond vrijdagmiddag plaats.

Om de leerlingen “op te warmen” kwam Jan Smit ’s morgens voorlezen. Twee keer werd door Jan voorgelezen voor drie groepen van de school uit het prentenboek “Waar is Bas?”. ’s Middags om 14.45 uur was de opening van de Nicolaasschool-bibliotheek. Er was een stand met boeken van Jan Cas Sombroek en bij de opening werden liedjes gezongen.

Er was ook een officieel moment. De zussen Annemarie en Ingrid Schokker mochten de naam van de bieb onthullen. Een doek werd weggetrokken en een naambord “Het Schokker Leesplein” kwam in beeld.