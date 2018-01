Biljarttoernooi over rood met handicap in Noord-Scharwoude

Voor de zesde keer werd van 27 t/m 29 december in Noord-Scharwoude het prestigieuze Biljarttoernooi over rood met handicap georganiseerd. In de schitterend versierde feestzaal van Concordia stonden 5 biljarts opgesteld. Er hadden voor dit toernooi 172 personen ingeschreven ingedeeld in 43 poules verdeeld over 3 speeldagen.