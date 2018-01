Bingomiddag voor de handbaljeugd

Op woensdagmiddag vanaf 13.30 uur ging in de kantine van sporthal Opperdam een gezellige bingomiddag voor alle Tijgers, mini’s, E-jeugd en jongste D-jeugd tot en met tien jaar van HV Kras/Volendam van start.

Bingomaster was Rick Zwarthoed en hij werd geassisteerd door Kees Zwarthoed, Hans Admiraal en Cor Veerman. Er was voor iedereen een leuke prijs en het werd zoals elk jaar heel gezellig.

Zo’n 80 kinderen namen aan de bingo deel en er werden 5 bingorondes gespeeld. Verder waren er tussendoor verlotingen, waarbij uiteindelijk iedereen een leuk prijsje won. Als het nummer genoemd was, konden de winnaars de handen opsteken en werden de prijsjes door Kees Zwarthoed en Hans Admiraal gebracht.