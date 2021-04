‘Eindelijk weer stip op de horizon’

Blanko gooit roer om

Eind 2019 waagde Jan de Witte een sprong in het diepe. Hij nam afscheid van de 3JS en richtte zijn pijlen op soloproject Blanko. ,,Achteraf gezien was het de slechtst mogelijke timing ooit voor deze stap, maar uiteindelijk heeft het me een hoop gebracht”, blijft de muzikant positief. De volle agenda waar Jan zo hard voor had gewerkt werd compleet geannuleerd. Als gevolg waren zijn motivatie en inspiratie lange tijd ver te zoeken, maar hij wist het roer om te gooien. En niet zonder resultaat. Het herboren arbeidsethos van de blonde frontman lijkt Blanko – na een valse start – een tweede kans te brengen. ,,Ik heb net mijn nieuwe single ‘Into the Future’.” Afgelopen vrijdag speelde Blanko live vanuit de PX, wat op de L.O.V.E. te zien was. ,,De eerste boekingen voor later dit jaar komen langzaam maar zeker weer binnen én ik werk aan mijn debuutalbum.”

Door Kevin Mooijer





,,Zoals zoveel mensen heb ook ik een moeilijk jaar gehad”, begint Jan. ,,Ik was begin 2020 echt lekker bezig met Blanko. Ik was iets aan het opbouwen. Eindelijk kon ik het project waar ik de afgelopen jaren aan gewerkt had tot uiting brengen. En dan: bam, in één klap is het over. Als de telefoon ging, was het alleen nog maar om optredens te annuleren. Ik raakte mijn motivatie kwijt en had het idee dat ik het allemaal voor niks deed. Ik ben echt down geweest van de situatie”, zucht hij. ,,Ik wilde er wel het beste van maken, maar ik merkte dat ik vaker geen motivatie had dan wel. Ik had zoiets van ‘het heeft toch geen zin om nu iets uit te brengen’.”

Maar Jan zou Jan niet zijn als hij geen manier vond om het tij te keren. ,,Ik stelde mijn mentaliteit bij en besloot dat ik iedere dag keihard zou gaan werken om mijn carrière van de grond te krijgen. Ik had een eigen studio, eigen werk, een website en volgers op social media. Het enige dat er aan ontbrak was de juiste mindset.”

Nadat hij de beoogde mentaliteit eigen had gemaakt, ging het bergopwaarts voor Blanko. ,,Ik ben inmiddels al maandenlang 24/7 bezig met mijn muziek. Om de frustraties - die ik had overgehouden aan de pandemie - van me af te zetten, bracht ik eerst ‘Damn Pandemic’ uit. Als gevolg merkte ik dat er weer dingen naar me toe kwamen.”

Het is voor Jan als soloartiest zonder label niet alleen een kwestie van muziek schrijven en opnemen. ,,In grote lijnen moet ik alles zelf doen. Van het schrijven van de muziek tot het posten van productievideo’s en van het opnemen van de baslijn tot het mixen van de uiteindelijke track. Ik heb gelukkig wel hulp van een aantal mensen. Zo helpt mijn vader Jaap de Witte me met het schrijven en produceren van de Blanko-nummers, word ik ondersteund door Gerard Rutte – een veteraan in de muziekbusiness – en helpt Patrick Schokker me met social media. We hebben wekelijks een zoom-meeting om de voortgang te bespreken. Op die manier ben ik constructief met een plan bezig. Dat wekt veel productiviteit op en ik merk dat het een stuk bevredigender werkt dan dat ik voorheen deed.”

Wie zo nu en dan actief is op Facebook of Instagram kon er de afgelopen periode niet omheen: Jan de Witte gehuld in een onvervalst cowboykostuum. En ja, inclusief een authentieke hoed en holsters voor zijn revolvers. ,,Ik werd benaderd door de meiden van Productions by Perspective, een nieuw music video production bedrijf, of ik een clip met ze wilde opnemen. Samen hebben we de clip voor mijn nieuwe single ‘Into the Future’ gemaakt en ik ben ontzettend trots op het eindresultaat.”

Het eerste concept dat hij gepresenteerd kreeg was even slikken voor Jan. ,,Ze stelden voor dat ik een cowboy zou moeten spelen. Ze vonden de vibe van het nummer bij het wilde westen passen. Ik dacht eerst echt ‘wát?!’ Maar na het een tijdje te hebben laten bezinken, vond ik het een goed idee. Wat kan er bovendien verkeerd gaan aan een cowboy? Plus het feit dat ik een dagje de cowboy uithangen weer van mijn bucketlist kon strepen.”

,,’Into the Future’ gaat over het leven na de pandemie. De boodschap van het liedje is kortgezegd: als het straks allemaal weer mag, gaan we los.” Enerzijds kijkt Jan uit naar de tijd waarin festivals straks weer toegestaan zijn en hij het podium weer kan bestijgen, maar anderzijds is hij zich er goed van bewust dat hij zonder de pandemie zijn huidige instelling niet had gehad. ,,Het was voor mij misschien wel nodig om even een boost te krijgen in het opzicht van ‘je moet het echt zelf doen’. Iedere dag hard werken, dat is de enige manier om kans te maken op succes. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, focus ik me op de dingen die wel binnen mijn macht liggen.”

Om zijn volgers een kijkje achter de schermen te gunnen, post de Volendammer regelmatig videos van studiomomenten en andere interessante fragmenten uit het leven van Blanko. ,,Alle filmpjes zijn ook op de website www.musicbyblanko.com te zien. Er wordt ook aan een community platform gewerkt dat binnenkort online staat. De site komt boordevol met uniek materiaal te staan en iedereen kan zich aanmelden voor de community. De uitzending van afgelopen vrijdag op de LOVE is ook te zien op de community-pagina.”

Ondanks de moeilijke tijd, lijkt het Blanko voor de wind te gaan. ,,Ik ben van de week toevallig voor het eerst weer geboekt voor een buitenfestival in Leeuwarden op 1 augustus van dit jaar. Tot dusver kreeg ik alleen bericht voor afmeldingen van verzette festivals, maar er is eindelijk weer een stip op de horizon.”