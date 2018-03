Blauwe parkeerzones nu allemaal bestraat

Woensdag waren stratenmakers van Van der Gracht aan het bestraten in de Burg. van Baarstraat. Deze parkeerstrook naast het parkje tegenover de eerste rij woningen van deze woon/winkelstraat werd voorzien van een strook blauwe klinkers.

Dit om de blauwe zone van deze parkeerstrook aan te geven. Er was hier al een blauwe zone, waar 1,5 uur geparkeerd mag worden als men de parkeerkaart achter het raam ligt, maar deze werd aangegeven met een blauwe strook die geschilderd is op de stoeprand. Omdat dit elk jaar weer opnieuw geschilderd moet worden is de blauwe zone nu duidelijker aangegeven met een strook blauwe klinkers. Hier is de kijk voor tien jaar vanaf. Alle parkeerstroken aan de overkant van de Julianaweg (buiten de Oude Kom) zijn nu met blauwe klinkers bestraat.