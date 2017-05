Bloembakken op Europaplein zien er mistroostig uit

Omdat er in het toeristenseizoen niet meer geparkeerd mag worden op het Europaplein, wordt dit terrein afgezet met acht grote bloemen/plantenbakken. Alleen op zaterdag, als hier de wekelijkse markt gehouden wordt, worden de bloembakken verwijderd.

De opvulling van de bakken met planten en bloemen is toch wel min-netjes te noemen. Van de acht bakken zien er vijf nog redelijk uit. De andere drie zien er verfomfaaid uit. Het zou geen overbodige luxe zijn als de bakken weer opgevuld worden met nieuwe en kleurrijke bloemen en planten. Want dit is midden in het toeristencentrum.

Misschien kan een van de medewerkers van de afdeling Onderhoud & Beheer van de gemeente hier zijn creativiteit in kwijt.