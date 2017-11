Blue Cap Keurmerk voor zwembad De Waterdam

Zwembad De Waterdam kreeg woensdag het Blue Cap Keurmerk uitgereikt. Het hierbij behorende certificaat en bordje werd door de heer Chris Geurts van Kessel, voorzitter van The Blue Cap Foundation, overhandigd aan manager Peter Klos en wethouder Vincent Tuijp.

The Blue Cap Foundation zet zich in voor het voorkomen van ongelukken door vastzuigen aan roosters door bijvoorbeeld aanvoerroosters voor glijbanen, speelelementen, waterbehandeling, etc.

Met het behalen van het Blue Cap Keurmerk toont zwembad De Waterdam aan dat de zwembadroosters en watercirculatiesystemen in het zwembad veilig zijn. Het bordje van het Blue Cap Keurmerk zal na de verbouwing aan de gevel naast de entree bevestigd worden.