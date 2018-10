BoekStart viert 10-jarig bestaan

Bijna alle Bibliotheken in Nederland werken inmiddels met BoekStart. Ouders van baby’s ontvangen vanuit de gemeente of op het consultatiebureau een brief met een waardebon. Hiermee worden ze uitgenodigd om in de Bibliotheek hun kindje gratis lid te maken en het BoekStartkoffertje, met daarin 2 leuke babyboekjes, op te halen.

Bibliotheek Waterland werkt vanaf het allereerste begin met BoekStart. Samen met de gemeenten waar Bibliotheek Waterland het bibliotheekwerk verzorgt en de plaatselijke centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Met als gevolg dat in de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer en Purmerend jonge ouders ook een uitnodiging krijgen om met hun kindje naar de Bibliotheek in de buurt te komen en hun BoekStartkoffertje op te halen.

Vanwege het jubileumjaar is er voor minimaal 50 baby’s in Nederland een extra verrassing. In 50 BoekStartkoffertjes is een zogenaamde Gouden Wikkel verstopt. Met deze Gouden Wikkel kan in de Bibliotheek een BoekStart verrassingspakket worden opgehaald. Bibliotheek Waterland mag 5 verrassingspakketten uitdelen en dat gebeurt op zaterdag 27 oktober. In de Bibliotheek Beemster, Edam, Landsmeer, Purmerend en Volendam maken de ouders kans op de Gouden wikkel als zij hun kindje komen inschrijven en het BoekStartkoffertje komen halen. Zit de gouden wikkel in het koffertje? Dan krijg je meteen het verrassingspakket mee.

Een heel decennium lang is het hoofddoel van BoekStart hetzelfde gebleven: het bevorderen van voorlezen aan jonge kinderen. Plezier in lezen leidt tot een betere taal- en spraakontwikkeling. Het is dus heel belangrijk dat kinderen al heel jong ontdekken hoe leuk boekjes zijn!

Bibliotheek Waterland biedt met BoekStart een gratis lidmaatschap voor de allerjongsten, het BoekStartkoffertje als cadeau bij inschrijving en een BoekStart collectie in al haar vestigingen met baby- en peuterboekjes om te lenen. Ook organiseert Bibliotheek Waterland regelmatig leuke activiteiten voor ouders en jonge kinderen in de vestigingen Landsmeer, Purmerend en Volendam. Een overzicht van activiteiten is op www.bibliotheekwaterland.nl/boekstart te vinden.