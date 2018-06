Boelenspark weer schoon na Derde Klaphekfestival

Vrijdagmorgen om 7 uur ging een groep vrijwillig(st)ers aan de slag van het Club- en Buurthuiswerk. Na het Derde Klaphek Festival op Hemelvaartsdag in het park, bleef er (zoals elk jaar) een bende achter. Het hele veld voor het podium in het Boelenspark was bezaaid met plastic bekertjes, zeilen en andere rommel. Met harken en bezems ging men in de weer om alle rommel op hopen te vegen en af te voeren. In alle vroegte was Joey Plat al aanwezig en hij begon meteen met het veegwerk. Even later kwamen de andere schoonmakers. Onder hen ook Bets Pool-Plat, die ruim 30 jaar bij het CBW gewerkt heeft.