Boetiek ’t Keldertje nu gevestigd in de Stationsstraat

In november 2016 openden Jessica en Edo Boetiek ’t Keldertje aan het Zuideinde 3A. Een jaar waren ze hier gevestigd en al snel wisten de liefhebbers van mode- & cadeau-artikelen de zaak hier te vinden. Na een jaar moest de boetiek verhuizen naar het Dril 1, maar omdat dit pand tegen de vlakte gaat moesten Jessica en Edo uitzien naar een nieuw winkelpand.

Bij toeval kwam de winkel aan de Stationsstraat 3 leeg te staan en zodoende werd de stap gemaakt om Boetiek ’t Keldertje te verhuizen naar deze supermooie plek. De boetiek is prachtig mooi in een huiselijke sfeer ingericht, waar de mensen zich op hun gemak voelen en waarbij service op nummer één staat. Er is een groot assortiment van kleine kadootjes tot luxe artikelen. De boetiek is van maandag t/m zaterdag geopend.