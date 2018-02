Boetseerlessen voor de leerlingen van ’t Kofschip

Jans van Baarsen verzorgt de kunstlessen met ‘Kunst in/uit de school’ op ’t Kofschip. Afgelopen donderdag, maandag en dinsdag was de bekende beeldhoudster naar de school in

De Broeckgouw gekomen om voorbeelden te boetseren van klei die de leerlingen na kunnen maken. Voor alle groepen was er een ander kunstwerkje van klei. Tijdens de kunstles konden de kinderen vragen stellen. In groep 5, waar Juf Barbara Schilder-Schilder voor de klas staat (de dochter van Jans), maakte Jans maandagochtend een mooi beeldje van een sneeuwpop. De jongens en meiden gingen na de demonstratie zelf aan de slag met boetseren. De kunstwerkjes werden later allemaal opgehaald en in de oven van het atelier van Jans van Baarsen aan de Hoogedijk te Katwoude gebakken. Daarna kunnen de leerlingen hun eigen beeldjes eventueel beschilderen.