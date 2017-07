Boule Lef Kras Recycling jeu de boulestoernooi

Afgelopen zondag vond op het complex van jeu de boulesvereniging Boule Lef het jaarlijkse Boule Lef Kras Recycling Toernooi plaats. Het is altijd een goed bezet NJBB Bondstoernooi en 32 teams uit het hele land vandaan namen dit keer eraan deel. Het toernooi van “Boule Lef” staat in de regio bekend als sportief, gezellig en goed verzorgd.

Om 10.00 uur ging het toernooi van start en het was druk bij de inschrijving. Met fraai zonnig weer en een aangename temperatuur vond het jeu de boulen plaats. Ook veel belangstellenden kwamen even een kijkje nemen op het fraaie complex van “Boule Lef”.

Er was weer een kraamverkoop met tosti’s, broodjes haring, gehakt en hamburgers door de zussen Hille Kwakman en Margriet Kras.