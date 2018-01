Bouw nieuwe dijkwoning op Noordeinde

In de Nivo van woensdag 10 januari stond een artikel over talloze bouwactiviteiten in Volendam. Van verschillende projecten stonden er foto’s afgedrukt, waaruit blijkt dat we een bouwlustig volkje zijn.

Lang niet alle bouwlocaties werden in het artikel vermeld, want dat zijn er in onze gemeenten tientallen. Eén ervan is de nieuwbouw van een dijkwoning op het Noordeinde.

Deze woning wordt door de vakmensen van Van den Hogen Bouwbedrijven gerealiseerd in opdracht van Kees Stroek. De bouw is inmiddels op dijkhoogte gekomen, zodat de kelder en benedenverdieping al opgemetseld zijn met kalkzandstenen. Ondanks de kou en gure wind werd vorige week toch volop doorgewerkt door de bouwvakkers.