Bouw supermarkt in de eindfase beland

Door de vakmensen van Van den Hogen Bouwbedrijven wordt koortsachtig doorgewerkt aan de nieuwe Dirk supermarkt in de Hyacintenstraat. De bouw loopt prima op schema. Het metselwerk is reeds afgerond en het pand is al water- en winddicht.

Dinsdag waren de vloerensmeerders aan het werk in de toekomstige super. Nog vóór de bouwvak komt het werk klaar en dan kan de inrichting plaats gaan vinden. De planning is dat in oktober de supermarkt open kan gaan. De super zit op de eerste verdieping en erboven is een grote kantine gerealiseerd.

Onderaan zit een parkeergarage. In de andere vleugel komen onderaan een viswinkel van Jonk, een shop van Bakkerij Van Pooij en op de hoek het Chinees Restaurant “Indrapoera”. Boven is hier een grote kantoorruimte gerealiseerd.