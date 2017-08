Bouw woningen in Deelplan Keetzijde vordert gestaag

De bouwactiviteiten in de nieuwe woonwijk De Broeckgouw gaan onverminderd door. Een groot deel van het gebied is weer bouwrijp gemaakt voor de volgende fase. Naast vrijstaande woningen worden er ook huurappartementen gerealiseerd en rijtjeshuizen.

Door Koning Bouw worden 58 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen voor de Wooncompagnie gerealiseerd. Deze komen in het Deelplan Keetzijde. De bouw van deze woningen vordert gestaag.

Op de Keetzijde in Edam kan men de bouw van deze woningen goed zien. Er is een tijdelijke bouwweg aangelegd. Via de Zeedijk worden de bouwmaterialen aangevoerd, zodat niet door het centrum van Edam gereden wordt met vrachtwagens.