Bouw zorgcomplex Friese Vlaak vordert gestaag

Op maandag 26 augustus werd de eerste paal geslagen voor het zorgcomplex Friese Vlaak op de Broeckgouw. Dit grote project wordt gerealiseerd door KBK Bouw en het vordert gestaag. Naast de woonappartementen flat “De Wierde” is de bouw van het zorgcomplex al bijna op het hoogste punt beland.

Met een grote kraan worden de betonblokken op hun plaats gehesen. Het project, dat uit drie gebouwen bestaat, is een initiatief van de Stichting Woningbeheer De Vooruitgang en Wooncompagnie in samenwerking met zorgorganisatie De Zorgcirkel en de gemeente Edam-Volendam.

Er is in Edam-Volendam een groeiende behoefte aan geschikte huisvesting voor ouderen. Dit nieuw te bouwen complex aan de Friese Vlaak in de mooie nieuwbouwwijk de Broeckgouw omvat totaal 102 appartementen voor bewoners vanaf 65 jaar uit de gemeente Edam-Volendam.