Bouwmarkt Event in showroom van Sani-Dump

Speciaal voor de Broeckgouwers was er afgelopen zondag van 11.00 tot 16.30 uur in de showroom van Sani-Dump aan de Julianaweg 147 een “Broeckgouw Bouwmarkt Event”. Er waren in de showroom tussen de tegels, sanitair en badkamers van Sani-Dump tien stands, waar men voor alle informatie op woongebied terecht kon.