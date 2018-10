Braderie als opening festiviteiten 25 jaar winkelcentrum Havenhof

Winkelcentrum Havenhof bestaat 25 jaar. Om dat te vieren is er een actieprogramma opgesteld dat afgelopen zaterdag van start ging. Op het binnenplein van het Havenhof vond een Braderie plaats. Er waren diverse kramen met talloze aanbiedingen van de Havenhof-winkeliers en enkele standwerkers. De braderie werd de hele dag druk bezocht. Bij Crielaard Snoepwaren was er de hele dag een ware run op de advocaat-sigaren met de ‘oude’ vertrouwde smaak in een ‘nieuw’ jasje. Speciaal voor de Volendamse verkoop zijn deze advocaat-sigaren in België gemaakt.