Brand in container bij Intertoys aan de Julianaweg

Woensdagmorgen om 08.42 uur ging het brandalarm af in de brandweerkazerne. De brandweer rukte met grote spoed met een drietal wagens uit naar het magazijn van Intertoys (Bart Smit) aan de Julianaweg. Daar bleek brand te zijn in een grote papiercontainerbak.

Door de brandweermannen werd de waterspuit ter hand genomen en de containerbak vol met water gespoten. In korte tijd werd zo het vuur geblust en het sein “brand meester” gegeven. Terwijl er nog rookwalmen uit de container vandaan kwamen werd deze met een vrachtwagen van Kras Recycling afgevoerd. Na een half uur konden de brandweerlieden naar de kazerne terugkeren. Ook de rood/witte linten, waarmee de toegangsweg afgesloten was, konden verwijderd worden door de politie, zodat het autoverkeer weer de bedrijven kon bereiken. De oorzaak van de brand is onbekend.