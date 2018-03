Brandje in keuken van woning in de Weegschaalstraat

Woensdagmorgen om 10.30 uur moest de brandweer uitrukken naar de hoekwoning van Jan Schokker aan de Weegschaalstraat. Hier was in de keuken brand ontstaan door kortsluiting in de wasmachine en koelkast.

De brandweer en politie waren snel ter plaatse. Zij ontfermden zich eerst over de bewoner en zijn hondje, die naar buiten werden begeleid. De brandweerlieden betraden de woning om het brandje in de keuken met de waterspuit te blussen. De twee brandhaarden (de wasmachine en koelkast) werden naar buiten getild en op het achtererf gezet. Vervolgens zijn de ramen en deuren geopend om de rook uit de woning te laten blazen en te ontluchten. De bewoner werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor onderzoek, want hij had rook naar binnen gekregen.