Brandweer rukte uit naar Willem Woutersstraat

Donderdagmiddag even vóór 12.00 uur roken de bewoners van een woning in de Willem Woutersstraat een rooklucht in huis. Er bleek een smeulend vuurtje te zijn in de meterkast. De gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse maar hoefde gelukkig niet de waterspuit ter hand te nemen.

Door de brandweerlieden werd met een warmtemeter de meterkast onderzocht. De bedrading werd tevens nagemeten. Na nog een inspectie door de woning uitgevoerd te hebben konden de brandweermannen na een kwartier weer naar de kazerne terugkeren. De uitruk van de brandweer trok veel bekijks, want het was tegen etenstijd, zodat veel belangstellenden even een kijkje kwamen nemen.