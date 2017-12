Brasserie Cathrien verandert in compleet nieuw en kwalitatief hoogstaand vleesrestaurant

‘Fuego is een verrijking voor Volendam’

De liefhebbers van gezellig tafelen en kwalitatief hoogstaand vlees worden vanaf woensdag 20 december op hun wenken bediend. Dan opent Fuego Bar & Grill, het voormalige Cathrien op de Volendamse dijk, haar deuren. ,,Wij denken dat het een verrijking voor het dorp is”, vertelt Chris Noordstrand, de algemeen directeur van Fuego, Art Hotel Spaander en Grand Café De Bosbaan in Amsterdam.

De menukaart van Fuego is nagenoeg klaar. Hetzelfde geldt voor de wijn- en bierkaart. De aanwezige bouwlui zetten momenteel de laatste puntjes op de i, zodat het vleesrestaurant over een paar dagen klaar is voor de officiële opening. Opvallend genoeg ademt het fonkelnieuwe steakhouse nu al gezelligheid en intimiteit. De uitstraling is warm, robuust en modern tegelijk. En op de achtergrond klinkt muziek van onder meer de Buena Vista Social Club. Kortom, de vibe is prettig. ,,Toch gaan we niet open voordat letterlijk alles tiptop in orde is”, verzekert Noordstrand. ,,We zijn al dagenlang druk aan het proeven, om tot de best mogelijke gerechten te komen. En het personeel volgt diverse trainingen en cursussen, zodat ook de bediening perfect is. We willen Volendam, Edam en omstreken echt iets speciaals gaan bieden. Er zijn op de dijk veel bars met een restaurantfunctie. Fuego is het omgekeerde: een restaurant met een barfunctie. Een plek waar je een paar uur gezellig kunt zitten met het beste eten en drinken.”

Josper

Van het oude Cathrien is weinig over. Het pand is gestript en vrijwel alles is nieuw. Naast de imponerende wijnetalage springt onder meer de zogeheten Josper in het oog. Dit is een exclusieve houtskooloven, die vlees en groenten net dat beetje extra smaak kan geven. Noordstrand vertelt: ,,De chef van restaurant De Bosbaan in Amsterdam was vorig jaar bij een goed vleesrestaurant en zei na afloop tegen mij: Chris, ik heb iets moois gevonden voor De Bosbaan. Dat was dus die Josper. Voor De Bosbaan leek het me gezien de hoge prijs geen optie, maar later dacht ik: waarom doen we hier niet iets mee voor Cathrien?”

‘Niet het goedkoopste spul,

wel het beste’

Er moest immers wat veranderen in het restaurant op de dijk, want het had zijn beste tijd gehad. De eindejaarcijfers werden steeds slechter. ,,Ik ben met wat mensen gaan praten, om te vragen wat ze van het idee vonden om van Cathrien een hoogstaand vleesrestaurant te maken”, aldus Noordstrand. ,,Toen ik merkte dat de reacties enthousiast waren, ben ik het idee gaan uitwerken. We zijn een jaar bezig geweest met ontwerpen en plannen bedenken hoe we dit concept in de markt gaan zetten. En het resultaat mag er zijn, vinden wij.”

Open keuken

‘We willen Volendam,

Edam en omstreken echt iets

speciaals gaan bieden’

De naam Fuego is Spaanstalig en betekent ‘Vuur’ in het Nederlands. Hierin zit de link met vlees, houtskool, robuustheid en passie. Dat alles komt ook terug in de complete uitstraling van het restaurant; van interieur tot uniformen. Het vlees wordt geleverd door Hesseling uit Purmerend, een van de oudste en beste slagerijen van Nederland. Het brood wordt geproduceerd door bakkerij De Groot, dat voor Fuego het typische oerbrood gaat maken. De wijnen komen van importeur J. Bart, ook een begrip in zijn vakgebied. Noordstrand: ,,Daarnaast hebben we een Fuego-bier en een Dry Age Kast, waarin het vlees kan rijpen. Alles wat we aanbieden, moet van hoge kwaliteit zijn. Niet het goedkoopste spul, wel het beste. Ik wil dat het een restaurant wordt waar ik zelf ook met plezier kan zitten met vrienden en familie.”

Het is bij Fuego niet alléén vlees dat de pot schaft. Op de menukaart staan bijvoorbeeld ook gerechten als gegrilde gamba’s en zwaardvis. Uiteraard uit de Josper. Het water loopt je al in de mond als je de beschrijvingen leest. ,,Het restaurant beschikt over zowel hoge als lage tafels; van alles wat. De bar staat een beetje in het midden van het restaurant, maar niet centraal. Daar kun je ook gewoon rustig en comfortabel eten, met uitzicht op de open keuken.”

Uit het slop

Noordstrand heeft zijn sporen in de horeca al ruimschoots verdiend en kreeg anderhalf jaar geleden het vertrouwen van de familie Schilder om zijn visie door te voeren in Art Hotel Spaander, De Bosbaan en Cathrien. ,,Ik heb hier in 2014 eerst consultancywerk gedaan”, vertelt de horeca-expert. ,,Op een gegeven moment kwam de familie Schilder tot de conclusie dat ze een algemeen directeur nodig hadden voor hun drie horecagelegenheden. Toen zijn we met elkaar gaan praten, omdat ze wisten hoe ik werk. En dat ik transparant en gepassioneerd ben. Er sprak heel veel vertrouwen uit hun woorden. Ze geven mij de vrijheid van handelen en dat heb je nodig om een bedrijf uit het slop te halen.”

‘Ik zou graag een heel stoer

succesverhaal willen vertellen,

maar dan zou ik liegen’

Want het ging niet bepaald goed met Spaander, Cathrien en De Bosbaan. ,,Ik zou graag een heel stoer succesverhaal willen vertellen, maar dan zou ik liegen. Het ging gewoon niet lekker met de cijfers. Wat dat betreft heb ik heel veel respect voor de familie Schilder. Als je met drie horecabedrijven de rand van de afgrond nadert en je geeft een extern persoon de vrijheid om zijn visie door te voeren, dan moet je ballen hebben. Natuurlijk hebben we nog steeds onze discussies, maar dat hoort zo. Zij zijn geen jaknikkers en dat ben ik ook niet.”

Omgeving

Er is in de loop der maanden veel geprofessionaliseerd bij Spaander en De Bosbaan, zowel qua personeel als qua uitstraling. Aan Fuego wordt nu dus gewerkt. ,,Aan de locatie zal het in elk geval niet liggen”, weet Noordstrand. ,,Aan het eten, drinken, de bediening en ambiance evenmin. Nu is het aan ons om ervoor te zorgen dat de mensen in de omgeving weet krijgen van het bestaan van het restaurant. Ik ben ervan overtuigd dat dat goed gaat komen.”

Bent u geïnteresseerd in Fuego Bar & Grill of wilt u een tafel reserveren?

Kijk op http://www.fuego.restaurant/



Fuego zoekt restaurant- en barmanager

Fuego Bar & Grill is nog op zoek naar een restaurantmanager. ,,Iemand die verstand heeft van horeca, restauraties en ook met cijfers kan omgaan”, vertelt directeur Chris Noordstrand. ,,Het is een mooie functie, voor iemand die het in zich heeft om de boel goed aan te sturen. Zonder ervaring heeft het geen zin om te reageren.”

Het vleesrestaurant zoekt tevens een barmanager. ,,Het zijn allebei mooie functies, bij een ambitieus bedrijf”, verzekert Noordstrand.

Foto: Fuego Bar & Grill is bijna gereed voor opening. Algemeen directeur Chris Noordstrand is blij met het voorlopige resultaat.