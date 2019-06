Brenn Tol de “Baby van de Maand”

Uit de geboortekaartjes die in mei gedrukt zijn bij Drukkerij Nivo werd het kaartje getrokken van Brenn Tol, die daarmee de “Baby van de Maand” is geworden. Brenn is het zoontje van Frank en Diane Tol, en zijn broer en zus zijn Vince en Lizz. Zij wonen op De Hemmes 13.