Bruggetje naar trapveldje afgesloten

In de tijd dat wethouder Wim Visscher nog in het college zat, was er namens de bewoners van o.a. de Jan Platstraat het verzoek om een trapveldje aan te leggen. In deze toen kinderrijke buurt, was er nauwelijks plek om te kunnen voetballen.

Daarom werd op het weiland tussen de kommen Edam en Volendam een trapveldje aangelegd. Dit kon alleen bereikt worden via een bruggetje. Er werd door de jeugd veelvuldig gebruik van het trapveldje gemaakt. Nu zijn de meeste kinderen uit deze buurt al ‘de deur uit’ en wordt er niet zoveel meer gesport op het veldje.

Het houten bruggetje heeft z’n beste tijd ook al gehad en een deel van de leuning is door verrotting eraf gevallen. Een tijd terug zijn is het bruggetje met hekken afgesloten. Of het bruggetje nog hersteld gaat worden is de vraag.