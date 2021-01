BT Hair en Beauty gaat verhuizen op de Julianaweg

In 2011 is Brenda Tol voor zichzelf begonnen als kapster. Toen 2 jaar geleden de kans zich voordeed om het pand van Kapsalon Aart aan de Julianaweg 57 over te nemen, ging Brenda deze uitdaging aan. Hierin werd gevestigd BT Hair en Beauty.

De ING Bank, die gevestigd was aan de Julianaweg 49, sloot vorig jaar haar deuren. Dit pand is door Brenda aangekocht en hierin wordt nu BT Hair en Beauty gevestigd. Vanwege de Corona-maatregelen is de kapsalon nu voor de tweede keer gesloten.

De lockdown zal nog enkele tijd gaan duren. Zo is er nu de tijd om te verhuizen. Maar eerst zal er een grondige verbouwing plaatsvinden in het voormalige bankgebouw. Brenda Tol hoopt in april de nieuwe zaak te kunnen openen.