Burgemeester feliciteert zes 50-jarige echtparen

Woensdagmorgen vond in Paviljoen Smit Bokkum een feestelijk samenzijn plaats. Om 10.00 uur ontving burgemeester Lieke Sievers in deze sfeervolle ambiance zes echtparen (4 uit Volendam, 1 uit Edam en 1 uit Hobrede), die in de afgelopen periode hun 50-jarig huwelijk hebben gevierd.