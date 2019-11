Buurtbingo Nicolaashof in kader Omgevingsvisie

Het projectteam dat in opdracht van de gemeente Edam-Volendam aandacht vraagt voor het opstellen van de Omgevingsvisie, timmert volop aan de weg. Met het Praathuis zijn al op diverse locaties flyers uitgedeeld en werd aan voorbijgangers gevraagd een vragenlijst in te vullen met wensen voor de samen te stellen Omgevingsvisie.

De bedoeling is dat iedereen, dus ook onze ouderen, bekend worden gemaakt over de op handen zijnde omgevingswet die landelijk vanaf 2021 in werking gaat. Voor de senioren is er een leuke, speelse en ludieke wijze opgezet om de mensen door middel van een bingo bij de samenstelling van de Omgevingsvisie te betrekken.

Daarom werd dinsdagmiddag een Buurtbingo georganiseerd in het Sint Nicolaashof. De organisatie hiervan was in handen van Geertje Tuip, Esther Veerman, Sharon Buter en Manu van Lin.