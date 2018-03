Café Motje krijgt nieuw interieur en nieuwe naam “Ome Jan”

Nadat eerder al het oude interieur van Café Motje aan het Dril eruit gesloopt is, is de vaste ploeg bouwers maandag aan de slag gegaan om het bekende café om te bouwen tot een ouderwets bruin café. Het interieur wordt totaal nieuw van oud hout.

Ook de naam van het café wordt veranderd in “Ome Jan”. Hier komt de vaste ploeg te werken die de mensen gewend zijn. “Ome Jan” wordt een bruin café voor de 25-plussers met Volendams personeel. Er is een strak schema voor de interieurbouwers, want de opening van “Ome Jan” staat gepland op Goede Vrijdag 30 maart a.s. Dus nog vóór Pasen krijgt Volendam er een ouderwets, knus en gezellig bruin café bij. Dat betekent dus flink aanpoten geblazen voor de mannen. Volgens de uitbaters komt alles er prachtig mooi uit te zien.