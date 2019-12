Chaos door Sintdrukte in de Zeestraat

Het was zaterdag een complete chaos in de Zeestraat en op het Europaplein met de verkeersdrukte. Vóór het Heerlijk Avondje uit, werden de inkopen gedaan in de winkels van de Oude Kom, het Havenhof en op de markt.

Het parkeerterrein achter De Amvo stond bomvol en de auto’s reden af en aan over de Zeestraat. Bij de markt aangekomen moesten de auto’s keren tussen de grote drukte in. Daar tussendoor moesten de fietsers proberen veilig hun bestemming te bereiken. Mede door het zonnige weer waren er ook vele wandelaars in het centrum om Sintinkopen te doen.

En om het plaatje compleet te maken was hier om 14.00 uur de aankomst van de toeterende Pietenwagen vanwege het Sinterklaasfeest van VVGV ’t Nest in de Amvo. Het zorgde voor een chaotische aanblik, het leek wel of er een mierenvolk door elkaar heen liep.