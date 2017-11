Cheque van 500 euro voor Stichting De Pinguins

Elke zaterdag van 8.30 tot 10.00 uur is er in zwembad De Waterdam het zwemmen van Stichting De Pinguins. Tijdens dit vrijzwemmen en de zwemlessen hebben ook al veel leden van De Pinguins hun zwemdiploma behaald. Afgelopen zaterdag was het vrijzwemmen extra feestelijk, want vijf Zwarte Pieten maakten hun opwachting in het bad.

Ze haalden de nodige capriolen uit en aan de kinderen werden mopjes uitgedeeld. Er was nog een extra verrassing, want deze morgen werd ook een cheque uitgereikt t.w.v. 500 euro.

Administratiekantoor H.M. Schilder sponsort De Pinguins ook dit jaar weer en deze geste wordt zeer op prijs gesteld. Door Dick Tol werd de cheque in ontvangst genomen in het bijzijn van twee Zwarte Pieten.