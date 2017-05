Cheque van de Boortoren aan de 60+ Bus



Vorige week vond bij de Boortoren de overhandiging van een cheque t.w.v. 500 euro plaats aan het bestuur van de 60+ Bus. Tandartsen Carina Schokker-de Bruijn en Marja Jonk overhandigden de cheque aan Ben Kok, Ben Kruse en Henry Hoogzaad van de 60+ Bus.

“Het Tandheelkundig Centrum Volendam heeft sinds 1 januari een nieuwe directie. Maar ook wij willen de 60+ Bus blijven steunen. Ver-voer is voor de ouderen in onze gemeente vaak een probleem. Zeker bij slecht weer. Daarom vinden wij dit een heel mooi initiatief”.

De ritjes met de 60+ Bus naar het Tandheelkundig Centrum zijn gratis, dit geldt ook voor de verwijspraktijk Marina Clinic! Het enige wat u hoeft te doen is bellen naar: 06-16429987 (minimaal 1 dag tevoren).