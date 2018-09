Cheque van Restaurant Pieterman voor Stichting CarMar

Stichting CarMar gaat een (t)huis realiseren in de Broeckgouw voor 16 jongvolwassenen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Dit project gaat door en de opdracht voor de bouw is inmiddels verstrekt aan Van den Hogen Bouwbedrijven.

De eerste betonnen heipaal zal geslagen worden op maandag 3 december. Er is nog ‘n tekort aan financiële middelen. De bouwkosten alsmede de inrichting zijn geraamd op 4,2 miljoen. Al vele personen en bedrijven hebben een obligatie genomen om de bouw mogelijk te maken. Jan Tol (Nonnie) van Stichting CarMar kon uit handen van Bart Verzijde van Restaurant Pieterman ‘n cheque t.w.v. 5.000 euro in ontvangst nemen. Er lopen nog diverse acties om geld in te zamelen voor CarMar.