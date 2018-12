Cheques van ESK Tegelzetters en DEEN Supermarkt voor CarMar

Jan Tol (Nonnie) van Stichting CarMar kon deze week wéér twee cheques in ontvangst nemen voor de bouw van het (t)huis voor jong-volwassenen met een meervoudige handicap in De Broeckgouw. Ron Eerdhuijzen, directeur van ESK Tegelzetters, overhandigde dinsdag een cheque t.w.v. 2.500 euro aan CarMar.

Woensdagmiddag konden Seline Wesselsz en Jan Tol wéér een cheque in ontvangst nemen bij DEEN Supermarkt in De Stient. Uit handen van bedrijfsleider Menno van Putten kregen de initiatiefnemers tot de bouw van het huis, een cheque t.w.v. 851,50 euro. Met de Club-Actie van DEEN in De Stient waren in de koker van CarMar verreweg de meeste munten geworpen.